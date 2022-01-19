تشكيل منتخب مصر ضد السودان بكأس الأمم

الشارقة - اميمة ياسر - استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب السودان، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل تغييرًا في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة محمد عبد المنعم على حساب محمود حمدي "الونش" والذي تعرض للإصابة في مباراة غينيا بيساو الأخيرة.

التغيير الثاني سيكون الدفع بأحمد سيد "زيزو" ليعب أساسيًا للمرة الأولى بعد مشاركته بديلاً في مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو، ليشارك على حساب عبد الله السعيد.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - عمر صلاح - مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: منتخب نيجيريا (6 نقاط) - منتخب مصر (3 نقاط) - منتخب غينيا بيساو (نقطة) - منتخب السودان (نقطة).