شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة السودان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم، الأربعاء، نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.

وكان منتخب مصر خسر في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا أمام نيجيريا بهدف نظيف، لكنه حقق الفوز في ثاني مواجهاته أمام غينيا بيساو بنفس النتيجة، بتوقيع لاعبنا محمد صلاح.

ترتيب مجموعة مصر بكأس الامم الافريقية

نيجيريا - 6 نقاط

مصر - 3 نقاط

غينيا بيساو - نقطة

السودان – نقطة

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.