شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد السودان.. زيزو على حساب السعيد وعمر كمال بالجبهة اليمنى رغم الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الفراعنة اليوم أمام السودان المقرر لها التاسعة مساء، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، والأقرب أن يتكون التشكيل من: محمد الشناوى وعمر كمال وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف فى الدفاع، وفى الوسط عمرو السولية ومحمد النني وسيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد.

ورغم تعرض عمر كمال للإجهاد أمس إلا أن الجهاز الفنى فضل الدفع به أساسيًا وتجهيزه للمباراة فى ظل استبعاد أكرم توفيق بسبب الإصابة بالصليبى وعودته لمصر.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبو الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء اليوم فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وأظهرت المسحة الطبية التى أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان.