شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل مشجعى المنتخب إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت شركة مصر للطيران، صباح اليوم، الأربعاء، ثالث رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندى" بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمؤازرة منتخب مصر فى مباراته الثالثة المقامة مساء اليوم أمام منتخب السودان.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات سفر حوالى 300 من مشجعي منتخب مصر عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، علي رحلة مصر للطيران رقم MS3040 أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner والمعروفة باسم "طائرة الأحلام"، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت رحلتين سابقتين إلى مطار "جاروا" بالكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو، حيث يلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.