شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه السودان الليلة لحسم بطاقة العبور لدور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره السوداني، في الجولة الثالثة والاخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور ال16 بالبطولة.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم كل محمود الونش بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية في المباراة السابقة أمام غينيا بيساو، وأحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب السمانة، وأكرم توفيق الذي عاد إلى مصر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم على حساب السودان الذي يقبع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لحسم بطاقة العبور لدور الـ16، للبطولة مع منتخب نيجيريا الذي يواجه غينيا بيساو اليوم ويتصدر الأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السودان هو محمد الشناوى في حراسة المرمي، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وايمن اشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد في الهجوم.

ويمتلك منتخب مصر أكثر من فرصة للتأهل إلى دور ال16، منها الفوز على السودان الذي يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

كما أن التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

وفى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

وسيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.