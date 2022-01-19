5 مباريات أثبت بها منتخب مصر تفوقه على السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يلتقي منتخب مصر مع نظيره السوداني مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وتقام مباراة مصر والسودان على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، فيما يتذيل منتخب السودان الترتيب بنقطة وحيدة.

منتخب مصر لديه أفضلية واضحة على السودان في المواجهات المباشرة بينهما، وسبق له أن فاز عدة مرات بنتائج كبيرة.

اللقاء الأول

التقى المنتخبان وجها لوجه لأول مرة في نصف نهائي النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا عام 1957، وفاز منتخب مصر حينها بثنائية مقابل هدف.

وسجل للفراعنة في تلك المباراة رأفت عطية ومحمد دياب العطار "الديبة"، فيما أحرز برعي بشير هدف "صقور الجديان".

ثلاثية في الخرطوم

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا بثلاثية دون رد على السودان في ضيافة الأخير بمدينة الخرطوم، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2006، وذلك في يونيو 2004.

سجل أهداف مصر في تلك المباراة كل من عبد الحليم علي ومحمد أبو تريكة ومحمد عبد الوهاب.

سداسية في القاهرة

في نفس التصفيات حقق منتخب مصر فوزا عريضا بسداسية مقابل هدف في الجولة السابعة بالقاهرة، في يونيو 2005.

وجاءت الأهداف الستة من توقيع عبد الحليم علي (هدفين) وعمرو زكي (هدفين) وطارق السيد وأحمد عيد، فيما تكفل هيثم تمبل بتسجيل هدف السودان.

خطوة في مشوار اللقب

تغلب منتخب مصر على السودان بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لنسخة 2008 من كأس أمم أفريقيا، التي انتهت بتحقيق "الفراعنة" اللقب للمرة الثانية على التوالي، السادسة في تاريخه.

سجل أهداف مصر في تلك المباراة حسني عبد ربه ومحمد أبو تريكة (هدفين).

خماسية عربية

شهدت النسخة الماضية من كأس العرب، التي أقيمت في قطر نهاية عام 2021، تحقيق منتخب مصر فوزا عريضا بخماسية نظيفة في آخر مباراة جمعته بنظيره السوداني.

وأحرز خماسية الفراعنة كل من أحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي الونش وحسين فيصل ومحمد شريف.