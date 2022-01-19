منتخب مصر ضد السودان.. تعرف على أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت قارية وتحديدًا بمسابقة كأس أمم أفريقيا، أو على مستوى الدوريات الأوروبية.

أبرز المباريات عندما يلعب المنتخب المصري ضد منافسه السوداني ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وفي نفس المجموعة، يلعب منتخب نيجيريا ضد منافسه غينيا الاستوائية.

ويتصدر المنتخب النيجيري الترتيب برصيد ست نقاط، يليله المنتخب المصري بثلاث نقاط، ثم غينيا بيساو برصيد نقطة وهو نفس رصيد منتخب السودان.

وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر.

وفي نفس الجولة أيضًا، يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس أمم أفريقيا:

مصر × السودان.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

غينيا بيساو × نيجيريا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

- الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي × توتنهام هوتسبير.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

برينتفورد × مانشستر يونايتد.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الدوري الإسباني:

فالنسيا × إشبيلية.. الموعد 10:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.