اتحاد الكرة يعاقب نادي أهلي وشعب صنعاء على خلفية مشاركتهما في بطولة للحوثيين

عاقب الاتحاد اليمني لكرة القدم، الثلاثاء، نادي أهلي وشعب صنعاء بغرامة مالية على خلفية مشاركتهما في بطولة سياسية ارتدي فيها الفريقان الخميس الماضي، صورة قائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني" الذي قضى بغارة أميركية في يناير 2020.



وقالت مذكرة موجهة من أمين عام الاتحاد حميد الشيباني إلى الناديين إنه قرر وضع غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل نادي، على أن يتم تسديدها إلى الاتحاد خلال أسبوعين من تاريخ القرار.



ووجه الاتحاد "انذار نهائي" للناديين، مؤكداً بأنه في حالة التكرار سيتم رفع الموضوع إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، وقد تصل إلى شطب الناديين من سجلات الاتحاد.



وأشار إلى أن مشاركة الفريقين الرسميين بألوان النادي وفي واجهة ملابس اللاعبين شعار سياسي مخالف لمواد النظام الأساسي للاتحاد اليمني والدولي، ما يشكل خرقا كبيرا للمبادي والأخلاق الرياضية.



وكانت البطولة التي أقامتها مليشيا الحوثي الخميس الماضي، تحت مسمى كأس "الشهيد" التي فاز بها نادي أهلي صنعاء، أثارت موجة جدل واسعة في أوساط اليمنيين على خلفية وضع صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بغارة أميركية في يناير 2020، على واجهة قمصان الفريقين.

