الامارات | تعرف إلى موقف اللاعبين العرب من ترتيب الهدافين في كأس أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موقف اللاعبين العرب من ترتيب الهدافين في كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي ترتيب الهدافين في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون حتى السادس من فبراير المقبل: - 5 أهداف: فانسان أبو بكر (الكاميرون) - هدفان: كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)، غابادينيو مهانغو (ملاوي)، إبراهيما كونيه (مالي) ووهبي الخزري (تونس) وأحمد موغني (جزر القمر) وسفيان بوفال (المغرب) وجيم أليفينا (الغابون) - هدف واحد: سليم أملاح وزكريا بوخلال وأشرف حكيمي (المغرب)، آرون سالم بوبندزا (الغابون)، كليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، إيسياغا سيلا ونابي كيتا (غينيا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هيلير ونيكولاس بيبي (ساحل العاج)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيديبيه (إثيوبيا)، أبيلي جالو وموسى بارو (غامبيا)، ساديو مانيه (السنغال)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا (بوركينا فاسو)، إسماعيل وادي ونولدج موسونا وكوداكواتشي ماهاتشي (زمبابوي)، أندريه أيو وريتشموند بواكي والكسندر دجيكو (غانا)، محمد صلاح (مصر)، صامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون (نيجيريا)، والي الدين خضر (السودان)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون) وإستيبان فرنانديز أوبيانغ (غينيا الاستوائية) وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري (تونس) وألفاردو بن (جزر القمر) تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App