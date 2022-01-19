ما هو مواعيد مباريات اليوم الأربعاء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية.



فضلا عن ذلك، تستكمل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تشهد ختام مواجهات المجموعة الرابعة.

في لقاء البحث عن بطاقة التأهل لثمن النهائي، يواجه منتخب مصر، نظيره السوداني في الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة "1 beIN Sports HD Max" بتعليق عصام الشوالي.

يواجه منتخب غينيا بيساو، نظيره النيجيري ضمن ذات المرحلة من كأس أمم أفريقيا.

المباراة تبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل المباراة بين المنتخبين على الهواء مباشرة عبر قناة "2 beIN Sports HD Max" بتعليق رؤوف خليف.

يواجه فريق ليستر سيتي، توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون موعد المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتوقع أن تبث المباراة المؤجلة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستقبل فريق برينتفورد، نظيره مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللقاء ينطلق في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة المؤجلة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2"

ضمن ثمن نهائي كأس إيطاليا، يواجه إنتر ميلان، نظيره إمبولي، مساء يوم الأربعاء.

صافرة المباراة تنطلق في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث كأس إيطاليا، لكن تقارير صحفية تشير إلى بثها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".