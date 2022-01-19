شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحبط مخطط رحيل بن شرقي مجانا.. والمغربي يرفض عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت إدارة نادي الزمالك محاولات المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق لفسخ تعاقده مع الزمالك خلال يناير الجارى بسبب تأخر مستحقاته الشهرية لفترة تجاوزت الـ 3 أشهر وفقا لعقده.

وقامت إدارة نادي الزمالك بايداع 12 مليون جنيه صباح الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

في نفس السياق دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع أشرف بن شرقي، للحصول على خدماته في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وعرضت إدارة بيراميدز علي اللاعب الحصول علي مليون دولار في الموسم الواحد وهو ما رفضه اشرف بن شرقي وطلب زيادة المقابل المادى الي 2 مليون دولار في الموسم الواحد.

فيما يخطط مسئولو نادى الزمالك لجلسة الحسم مع المغربى أشرف بن شرقي من أجل الوقوف على ملف التجديد، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده المغربى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، خاصة فى ظل فتح خط مفاوضات معه من جانب القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى وطلب لاعبو الزمالك من إدارة النادي صرف مستحقاتهم المتأخرة ومكافأة فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، وبالفعل استجابت إدارة النادي لطلبات اللاعبين ووعدتهم بصرف جزء من المستحقات خلال الشهر الجاري.

في سياق مختلف رفضت إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم خلال يناير الجاري، عقب رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي.

ورفضت إدارة النادي مناقشة العروض التي وصلت إلى اللاعبين مؤخرا ورفعت شعار ممنوع الرحيل حتي نهاية الموسم للحصول على بطولة إفريقيا، وكذلك لحين حل أزمة القيد، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.