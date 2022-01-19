شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفراعنة يتفوق على السودان فى تاريخ مواجهات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر إلى مواجهة نظيره السودان الشقيق فى تمام التاسعة مساء غدا الأربعاء فى ختام مواجهات الدور الأول بأمم أفريقيا بالكاميرون فى لقاء حسم التأهل للدور الثانى .

وتشهد تاريخ مواجهات مصر والسودان مواجهة كلا المنتخبين فى 4 مواجهات سابقة نجح خلالها الفراعنة فى الفوز 3 مرات و تعادلا فى مواجهة واحدة .

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فى الدقيقة 69، ليهدى "الفراعنة" أول انتصار فى البطولة بعد الخسارة من نيجيريا فى مستهل مشواره بالبطولة .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو فى المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر فى الجولة الأخيرة ضد السودان غدا الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.

جدير بالذكر أن الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر لدور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارتها أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ويتجمد رصيد صقور الجديان عند نقطتين، ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.