وليد عبد اللطيف: المستوى الفنى الضعيف لأمم أفريقيا يطمع مصر فى البطولة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق أن المستوى الفني الضعيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية يجعل المنتخب الوطني يطمع في تحقيق لقب البطولة.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "الأداء الفني في بطولة كأس أمم أفريقيا ضعيف للغاية والمنتخبات الكبيرة ظهرت بشكل ضعيف وهناك العديد من المفاجآت من المنتخبات الصغيرة". وأضاف: "أرى أن ذلك سيكون في صالح المنتخب ويجعلنا نطمع في اللقب وتحقيق الكأس".

وتابع: "أرى أن الأمور أفضل الآن في صفوف المنتخب بعد الفوز على غينيا بيساو، وحدث مشاورات بين كيروش وجهاز المنتخب قبل مواجهة السودان وذلك كان لا بد أن يحدث من فترة طويلة".

وأتم: "الانطباع الذي صدره كيروش للجماهير قبل البطولة وأن المنتخب ذاهب للبطولة ولن ينافس وأنه يستعد لكأس العالم فقط، فهو كان حديث غير منطقة وجعل الأمور صعبة على منتخب مصر والخسارة أيضا من نيجيريا زادت من ذلك، لكن الفوز على غينيا بيساو أعاد الثقة".