شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: توقعت إصابتى بالصليبى لحظة وقوعى.. وقدامى كتير أقدمه للأهلى قبل الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أكرم توفيق، ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، الجميع بشأن إصابته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقامة حاليا بالكاميرون، معلقا: "الحمد لله الإصابة ابتلاء من الله وأنا مقدر ذلك وإن شاء الله أعود أقوى وأفضل".

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أول ما وقعت عرفت إنها صليبي وقولت قدر الله خير وكنت عايز أكمل لكن حسيت إن رجلي فيها حاجة".

وتابع: "محمد صلاح جالي الأوضة وقالي لو احتجت حاجة تعالى قولي متتكسفش، وكل اللاعبين وقفوا بجانبي وقالولي هترجع، وحجازي وتريزيجيه والمنتخب كلهم إخواتي خاصة حمدي فتحي وأحمد حجازي والسولية ومهند لاشين ودول أقرب الناس ليا".

وأكمل: "خرجنا من مصر من أجل حصد البطولة وعادة لما أتكلم في أي برنامج بقول بننزل الملعب عشان نموت نفسنا عشان نسعد الجمهور، ورايحين بشخصية البطل لأننا بنمثل مصر وأى منتخب أيا كان بيعمل لنا 100 حساب".

واستطرد أكرم توفيق: "مش فارق معايا بنلعب مع مين وكان فيه ناس بتقول الجزائر فريق قوي قبل اللعب معاه في كأس العرب ولكنهم خسروا في المباراة الأخيرة بأمم أفريقيا، واحنا تعادلنا معاهم في البطولة العربية، وكنا قريبين من الفوز عليهم".

وأضاف: "سعيد بأداء شباب الأهلى في كأس الرابطة وشباب الأهلي مبشرين وعقليتهم تفرح ويعلمون قيمة قميص الفريق وفقا لما تربوا عليه داخل النادي، وسمعت أحد اللاعبين قال التعادل مثل الخسارة ودي حقيقة داخل الأهلي ولما بنتعادل مباراة بنروح التمرين ونبقى مستنيين الماتش اللى بعده ييجي بسرعة عشان نحقق الفوز أيا كان مين في الملعب الصغير زي الكبير وكلهم في الملعب زي بعض والـ11 لاعبا بيموتوا نفسهم".

وعن عروض الاحتراف، علق أكرم: "أجلت النظر في العروض الخارجية، لأني عايز اقدم حاجات كتير للأهلي لاني عايز الجماهير تحبني ويبقى ليا بصمة قبل الخروج للاحتراف عشان جماهير الأهلي تدعمني لو فكرت في الاحتراف".

وأضاف: "اشكر كل الجماهير المصرية وكل واحد بيدعيلي بظهر الغيب وربنا يخليني عند حسن ظنكم ومش عارف أقول للعشب المصري ايه سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي، ودعواتكم ليا أرجع اقوى".