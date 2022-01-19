شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد يوسف المعداوى لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى إعادة يوسف المعداوى، لاعب الفريق والمعار لفريق طنطا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد طارق الغنام المدير الإدارى لفريق سلة الأهلى أن اللاعب من المقرر أن تتم عودته للفريق مرة أخرى، حيث أنه معار إلى فريق طنطا، وسيتم عودته قريبا للفريق الأحمر.

وجاء قرار عودة اللاعب فى ظل تألقه مع الفريق وإثبات جدارته، إضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تدعيم صفوف الفريق فى ظل سعى الفريق للفوز ببطولة دورى السوبر.

يذكر أن الأهلى يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب دورى السلة برصيد 20 نقطة بالفوز فى 9 مباريات والخسارة فى اثنين.