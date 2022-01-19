شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: طارق حامد يرفض عرضا خرافيا من بيراميدز وينتظر الكلمة الأخيرة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم (بوكس تو بوكس) بتفاصيل مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بطارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ومستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة". وواصل: "تلقى طارق حامد عرضا رسميا من جانب نادي بيراميدز بانضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع الزمالك، وعرضوا عليه الحصول على أعلى راتب في الفريق ووضعه مع فئة الثنائي رمضان صبحي وعبدالله السعيد الأعلى في الفريق".

وتابع: "رد طارق حامد كان سريعا ورفض العرض تمامًا وأبلغ المسئول من جانب نادي بيراميدز بأن رغبته الأولى هي البقاء مع الزمالك وإنهاء مسيرته بقميص الفريق الأبيض".

وأوضح شبانة: "وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة إلى مسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق ببطولة كأس الرابطة والتتويج بها".

وتابع: "أكد كارتيرون لمسئولي الزمالك أنه غير ملزم بالحصول على كأس الرابطة ويرفض فكرة محاسبته عليها من الأساس، مبررًا ذلك بأن الفريق يخوض البطولة بالصف الثاني بسبب كم الغيابات التي يعاني منها الفريق".

وواصل: "أوضح كارتيرون لمسئولي الزمالك أن تركيزه في البطولة سيكون منصبا على تجربة بعض اللاعبين والناشئين فقط، وأن التتويج بها قد يكون صعب بسبب خوض المنافسين المباريات بالصف الأول على عكس الوضع بالنسبة له". كما رفض كارتيرون تمامًا فكرة فرض عقوبات على اللاعبين نهائيًا في البطولة مع التعثر في أي مباراة.