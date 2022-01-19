شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: بطولة كأس الرابطة مفيدة لجميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي فاركو، أنه سعيد بفوز فريقه على الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس: "حققنا فوزاً مهماً على الزمالك من الناحية الفنية والمعنوية، خاصةً بعد الهزيمة في الجولة السابقة أمام سيراميكا".

وواصل عبد العاطي: "الفوز على القلعة البيضاء حقق عدة مكاسب لنا، رغم غياب بعض لاعبي الأبيض بسبب التواجد في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية".

وختم المدير الفني لفريق فاركو: "بطولة كأس الرابطة مفيدة للجميع وأتمنى إقامتها بشكل دائم، فقد حققنا العديد من المكاسب خلال مباراة الزمالك وقمنا بتجربة أكثر من عنصر لم نستطع تجريتهم في مباريات الدوري العام".