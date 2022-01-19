شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الأهلي يعرض 7 ملايين جنيه ولاعبين من الشباب لضم نجم الاتحاد.. وعرض تركى للشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "دخل هشام صلاح الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم الجهبة اليمنى بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي".

وكشف مصدر مسئول أن موسيماني أشاد بامكانيات اللاعب وطلب ضمه حال موافقة فريقه خاصة أن الفريق يواجه ضغط مباريات سواء محليا أوافريقيا ويحتاج إلي دعم تلك الجبهة.

وأضاف المصدر أن الأهلي بدأ يجس نبض إدارة الاتحاد لضم اللاعب وعرض عليه 7 ملايين جنيها بجانب لاعبان من الشباب علي سبيل الاعارة لاتمام الصفقة، وأشار المصدر أن التؤام تحفظ على رحيل اللاعب، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء تجاهلت الرد عليهم بشأن بعض اللاعبين الذين طالبهم زعيم الثغر مثل محمد محمود ورامي ربيعة وطاهرمحمد طاهر ولم يتم الرد عليهم.

قال محمد شبانة: "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طالب من جهازه المعاون بضرورة متابعة لاعبي الأهلي المعارين خلال الفترة المتبقية من الموسم مع أنديتهم". وكشف مصدر مسئول أن الجنوب أفريقي أشاد بأداء الثنائي كريم نيدفيد لاعب وسط الاهلي المعار لنادي فيوتشر حتى نهاية الموسم، حيث يعتبره بديلا لـ أليو ديانج حال رحيل الأخير عن النادي الأهلي في الصيف، وكذلك محمد شكري ظهير أيسر الأهلي المعار لنادي سموحة، حيث يعتبره خليفة علي معلول ظهير أيسر الأهلي. وطالب موسيماني تقريرا مفصلا لكل لاعب حتي يستقر على عودتهم أو استمرار إعارتهم في الموسم الجديد. وأوضح: "نادي باشاك شهير التركي دخلفي مفاوضات مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية وشراء المدة المتبقية في عقده بالصيف وستكون 6 أشهر حيث ينتهي عقده في يناير القادم.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعب تلقي عدة اتصالات من المدير الرياضي بالنادي التركي للتفاوض حول راتبه ورغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر حسين الشحات رفض مناقشة العرض وطلب التحدث مع النادي الأهلي الذي يملك عقده في الوقت الحالي والاتفاق علي تسعيرة بيعه ومعرفه مدي رغبة الأدارة الحمراء في بقائه أو رحيله في الفترة المقبلة.