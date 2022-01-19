شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة سلة الزمالك الجديدة يشارك مع الفريق بعد تمهيدى دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أحمد عزب، لاعب فريق سلة سموحة المنتقل حديثا لسلة الزمالك، مع الفريق الأبيض بعد نهاية الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر.

وشهدت الساعات الماضية إتمام التعاقد مع أحمد عزب لتدعيم صفوف فريق السلة خلال مباريات الدورى، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر، كأحد الصفقات القوية التى يبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية.

وينتهى الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر يوم 28 يناير، يقضيها اللاعب مع سموحة، وبعد ذلك يمكنه الانضمام للزمالك والمشاركة معهم فى المباريات.

وشهدت مباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدورى تواجد احمد عزب بعد مشاركته مع فريق سموحة امام الاتصالات، فتوجه إلى الزمالك لدعم فريقه الجديد. يذكر أن أحمد عزب هو شقيق عمر عزب لاعب فريق سلة الأهلى أيضا.