شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح.. هل يكون سادس قائد للفراعنة يحمل الكأس الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد صلاح.. القائد الجديد للمنتخب الوطني في بطولات أمم أفريقيا، هو القائد التاسع عشر لمصر في العُرس الأفريقي، خمسة منهم فقط توّجوا بالكأس القاري، وهم حنفي بسطان وصالح سليم ومصطفى عبده وحسام حسن والصقر أحمد حسن.

أول قائد للفراعنة في بطولات الكان كان حنفي بسطان في أول نسخ البطولة عام 1957 والتي توج بها الفراعنة، فيما حمل صالح سليم شارة القيادة في نسختي 1959، و1962، أما نسخة 1963 فحملها رفعت الفناجيلي.

في نسخة 1970، حمل نجم الشواكيش مصطفى رياض شارة كابتن المنتخب الوطني، وظلت الشارة في قلعة الترسانة في نسخة 1974 أيضا عن طريق حسن الشاذلي.

بعدها تقلد طه بصري شارة الكابتن في نسخة 1978، واستلمها منه حسن شحاتة في نسخة 1980، ثم محمود الخطيب في نسخة 1984، ليستلمها بعده مصطفى عبده في نسخة 1986 وجمال عبد الحميد في نسختي 1988، و1992، وفي النسخة التي بينهما 1990 تقلدها ثابت البطل.

وتسلم شارة القيادة أحمد شوبير في نسخة 1994، ثم أحمد الكأس في نسخة 1996، أما في نسخة بوركينا فاسو 1998 تقلدها حسام حسن واستمرت معه في نسخ 2000، و2002، و2006، فيما انتقت الشارة في نسخة 2004 لهادي خشبة.

في نسختي 2008، و2010 حمل الشارة الصقر أحمد حسن، أما في نسخة 2017 حملها عصام الحضري وتسلمها منه في نسخة 2019 القائد أحمد المحمدي، ليكون محمد صلاح هو القائد الجديد للفراعنة، فهل ينجح في قيادة المنتخب لمعانقة التاج الأفريقي؟

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، ثم منتخب مصر فى المركز الثاني ب3 نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر لدور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارتها أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند نقطتين، ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.