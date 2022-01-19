شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: اتجاه قوى فى التعاون السعودى لإلغاء صفقة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبى أن هناك اتجاها قويا جدًا لدى مسئولى نادى التعاون السعودى لإلغاء صفقة ضم مصطفى فتحى من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف شلبى خلال تقديم برنامجه "مساء أون" إنه تواصل مع بعض المسئولين بنادى التعاون السعودى، ولديهم رغبة قوية فى إلغاء صفقة ضم مصطفى فتخى من الزمالك بسبب الشروط التى حددها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لإتمام الصفقة.

وأوضح مدحت شلبى خلال تصريحاته أن بعض الشروط التى حددتها إدارة الزمالك مثل سداد المبلغ على دفعة واحدة، ووضع شرط بعدم عودة مصطفى فتحى إلا لنادى الزمالك، وغيرها من الشروط، يراها مسئولو التعاون إنها شروط مبالغ فيها لذلك يوجد اتجاه لعدم إتمام الصفقة.

وكانت إدارة الزمالك أعلنت الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.