شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الجزيرى: أرسلنا إنذارا رسميا لإدارة الزمالك.. وعودة النقاز ستحسم نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنيس بن ميم، محامي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، أن اللاعب لم يقدم شكوى ضد النادي كما تردد في الساعات الماضية.

وقال بن ميم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "ما حدث هو تقديم إنذار رسمى للمطالبة بالحصول على مستحقات اللاعب التي تصل إلى 4 شهور". وتابع: "هناك اتصالات من جانب إدارة الزمالك لحل الأزمة بشكل ودي ونرحب بالحل الودي مع مسئولي الزمالك".

وأكمل: "سيف الجزيرى لديه رغبة في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق وعقده لا يزال مستمرا مع الفريق ومصيره ليس بيده".

وأضاف: "سيف الجزيري لا يمانع في حل أزمة مستحقاته بشكل ودي ويجب في المقام الأول سرعة إنهاء الأمر".

وكشف بن ميم وكيل التونسي حمدي النقاز لاعب فريق أهلي جدة السعودي عن موقف الأخير من العودة للزمالك، وأن الأمر سيحسم نهاية الموسم ولكل حدث حديث". وأكمل: "النقاز يشعر بالراحة مع أهلي جدة وكرة القدم المتغيرات فيها مستمرة".