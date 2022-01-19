أكرم توفيق: منتخب مصر قادر على تحقيق أمم أفريقيا.. وسأعود أقوى بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، أنه سيعود أقوى بعد إصابته بالرباط الصليبي، مشيراً إلى أن منتخب مصر قادر على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال توفيق في تصريحات لقناة "النادي الأهلي": "أريد أن أطمئن الناس، والإصابة شيء من عند ربنا، سأخذ الأمر خطوة بخطوة حتى أعود بشكل أفضل".

وأضاف: "عندما سقطت قلت لنفسي أن هذه الإصابة عبارة عن صليبي، وقدر الله ما شاء فعل، ولست معتاد أنني عندما أسقط أن يتم تغييري، ولكن هذه المرة شعرت بشيء ما في رجلي، وقمت بعمل أشعة والأمر لم يكن جيداً والتشخيص الخاص بالطبيب كان عبارة أن الإصابة صليبي".

وأكمل: "الأربطة والغضروف في حالة سليمة، وان شاء أعود بشكل أفضل وأقوى، ودعم زملائي يخفف من حزني، وأنا حزين بسبب الجمهور وعائلتي وليس بسبب إصابتي، وأنا راضٍ بقضاء ربنا".

وتابع: "صلاح وجميع اللاعبين عرضوا عليَ مساعدتهم، ووقفوا بجانبي وساندوني والمنتخب بأكمله مثل أخوتي وخاصة حمدي فتحي وعمرو السولية".

واختتم توفيق: "جميع اللاعبين في المنتخب يريدون تحقيق البطولة، ونريد أن نفعل ذلك من أجل الجمهور، ونحت لدينا شخصية البطل، نحن منتخب مصر ولا يهم من نقابل، نحن منتخب قوي وقادرين على تحقيق البطولة".