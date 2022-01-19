تقارير سعودية: صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون في طريقها للإلغاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد برنامج تليفزيوني سعودي، بأن صفقة انتقال لاعب الزمالك مصطفى فتحي لصفوف نادي التعاون في بلادها في طريقها للإلغاء.

وأشار مُقدم حلقة يوم أمس الثلاثاء من برنامج أكش مع وليد، إلى أن التعاون في طريقه لإلغاء صفقة ضم مصطفى فتحي من الزمالك؛ لاستغرابه شروط نادي الزمالك وطريقة إشهاره للعرض إعلاميًا.

وقال مقدم الحلقة، نقلاً عن مصادر له إن شروط مرتضى منصور غير مقبولة شكلاً في مسألة التفاوض مع مصطفى فتحي الذي كان قاب قوسين أو أدنى ـ بحسب وصفه ـ من الانضمام للتعاون.

وأتم مقدم حلقة برنامج أكشن مع وليد، تصريحاته بالتنويه إلى أن الصفقة في طريقها للإلغاء بسبب بعض التصرفات التي صدرت عن إدارة الزمالك وإشهار العقد والشروط إعلاميًا.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، موافقته على رحيل لاعب الفريق مصطفى فتحي إلى صفوف التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.