الأهلي يستقر على ألمانيا لإجراء أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجهاز الإداري بالأهلي على سفر أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق ومنتخب مصر، إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الدقائق الأولى من مواجهة منتخب مصر ونيجيريا في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والجهاز الطبي للنادي، وبناء على متابعة شخصية من محمود الخطيب رئيس النادي، بذلوا مجهوداً كبيراً لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر أكرم توفيق لإجراء الجراحة.

وأضاف: "كان هناك مفاضلة بين إسبانيا وألمانيا، لكن تم الاستقرار على ألمانيا ولا يزال الاتفاق مع الطبيب الذي يجري الجراحة".

وأتم قائلا: "يسعى الجهاز الإداري بالأهلي على سرعة إنهاء كافة الأمور الخاصة بالسفر خلال الساعات الحالية بهدف أن يتواجد أكرم توفيق هناك في غضون أسبوع".

وتواجد أكرم توفيق في التتش لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

يُذكر أن أكرم توفيق ينهي حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي.