صراع في الوادي.. مصر والسودان في تحدي البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - االقاهرة - الخليج 365:

تختتم مواجهات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهتي مصر والسودان، ونيجيريا وغينيا بيساو من أجل تحديد بطل المجموعة والوصيف وصاحب المركز الثالث المرشح للعبور إلى ثمن النهائي.

مصر خسرت المباراة الأولى بهدف نظيف أمام نيجيريا وفازت في الثانية على غينيا بيساو بنفس النتيجة، لتحصد 3 نقاط وتحتل المركز الثاني لتصبح الأقرب في العبور إلى ثمن النهائي رفقة نيجيريا.

لكن السودان لديه أمل كبير بعد حصد نقطة في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو، ليواجه المنتخب المصري من أجل تحقيق الفوز لبلوغ دور الستة عشر.

فوز السودان على مصر سيرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف نيجيريا التي من المفترض ألا تخسر أمام غينيا الاستوائية وهو ما يعني احتلال السودان الوصافة والعبور إلى دور الستة عشر، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة.

المنتخب السوداني يخوض المباراة بهدف البقاء في البطولة، وهو الهدف ذاته الذي يسعى إليه بطل القارة التاريخي، حيث تحتاج مصر لتحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

وينتظر فريق المدرب كارلوس كيروش معرفة مصيره في دور الستة عشر، حيث بات هو الأقرب لاحتلال المركز الثاني في المجموعة ليصدم ببطل المجموعة الخامسة التي تضم كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون والجزائر.

ويأمل الجمهور المصري في رؤية منتخب بلاده يقدم أداء طيبا أمام السودان قبل بداية مرحلة خروج المغلوب، حيث واجه الفريق انتقادات كبيرة خاصة في المباراة الأولى أمام نيجيريا، وكان قريبا من التعادل مع غينيا بيساو لولا تدخل الفيديو وإلغاء هدف المنافس.

منتخب مصر سيخوض المواجهة الأخيرة في مرحلة المجموعات على ملعب جابوما، والذي سيستمر في اللعب عليه لو تأهل وصيفا ليواجه بطل المجموعة الخامسة المكتظة بالمفاجآت بأول جولتين.

الحدث: الجولة الختامية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية

التاريخ: 19 يناير 2022

التوقيت: 9:00 مساءً

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

الملعب: جابوما - الكاميرون