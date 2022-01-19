التعديلات مستمرة.. قراءة في عقل كيروش لتشكيل منتخب مصر أمام السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح تشكيل الفريق خلال مواجهة السودان التي ستقام مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وحسبما علم الخليج 365، فإن كيروش ينوي استمرار الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر وعدم المغامرة بأحمد أبو الفتوح في ظل إصابته العضلية التي يعاني منها.

وسيتواجد محمد عبد المنعم في خط الدفاع إلى جانب أحمد حجازي، ليعوض غياب محمود حمدي "الونش" الذي عانى من إصابة في العضلة الأمامية خلال لقاء غينيا بيساو.

كما سيظهر أحمد سيد "زيزو" في خط الوسط المصري إلى جانب عمرو السولية ومحمد النني، ليكون عوضًا لعبد الله السعيد الذي لعب لقاء غينيا بيساو الماضي كأساسي.

ويتربع منتخب نيجيريا على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بست نقاط، أمام مصر بثلاث نقاط، ثم غينيا بيساو بنقطة واحدة، أمام السودان بنفس الرصيد والمتأخر بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.