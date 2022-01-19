تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام برايتون

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل تشيلسي نزيف النقاط بتعادله أمام مستضيفه برايتون (1-1) الثلاثاء ضمن مباراة مقدمة من الجولة 24 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



افتتح المغربي حكيم زياش باب التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 28، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة 60 عبر قائد الفريق آدم ويبستير.



وتجمد رصيد تشيلسي عند 44 نقطة في المركز الثالث وبات يتخلف عن ليفربول الثاني بفارق نقطة، مع العلم بأن أن ليفربول لعب مباراتين أقل، كما بات الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، 12 نقطة.



وكان فريق المدرب الألماني توماس توخيل سقط يوم السبت الفائت على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.



وجاء التعادل في هذه المباراة ليفسد احتفال توماس توخيل مدرب تشيلسي بفوزه الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل خلال عام 2021.