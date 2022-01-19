المغرب يحسم الصدارة بتعادل مع الغابون وجزر القمر تحقق فوزاً تاريخياً على غانا

حسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021 عقب تعادله بصعوبة مع المنتخب الغابوني (2-2) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



جاءت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين خاصة المنتخب الغابوني الذي تقدم في الدقيقة 21 عن طريق جيم ألفينيا قبل أن يتعادل سفيان بوفال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وعاد المنتخب الغابوني إلى التقدم مجدداً بعد أن حول المغربي نايف أكرد الكرة إلى مرمى أسود الأطلس بالخطأ في الدقيقة 81.



وفي الدقيقة 84 انبرى نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لركلة حرة مباشرة فسدد الكرة بإتقان واسكنها الشباك معلناً هدف التعادل للمنتخب المغربي.



واقتنص المنتخب المغربي بذلك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط فيما حل المنتخب الغابوني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي.



وفي مباراة أخرى فجّر منتخب جزر القمر كبرى مفاجئات كأس أمم إفريقيا بإقصائه نظيره الغاني بالفوز عليه 3-2 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وبهذا الفوز احتل منتخب جزر القمر الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وهو ينتظر الآن بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، في حين ودّع المنتخب الغاني المتوج باللقب 4 مرات المسابقة بحلوله في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



على ملعب رومدي أدجيا افتتح ألفاردو بن نابوهان التسجيل لجزر القمر في الدقيقة الرابعة قبل أن يطرد الحكم الغاني أندري أيو في الدقيقة 25. وفي الدقيقة 62 أحرز أحمد موغني الهدف الثاني لجزر القمر، قبل أن يقلّص ريشموند بواكيي النتيجة بعد دقيقتين ويدرك ألكسندر دجيكو التعادل لغانا في الدقيقة 77، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأحمد موغني الذي سجّل هدف الفوز لجزر القمر في الدقيقة 85 من عمر المباراة.



وحسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بتعادله مع نظيره الغابوني (2-2) الذي رافقه إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً برصيد 5 نقاط.

(بي ان سبورت)