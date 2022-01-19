الامارات | دبا الحصن يختتم برنامج تأهيل مديري الفرق الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يختتم برنامج تأهيل مديري الفرق الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي دبا الحصن برنامج تأهيل مديري الفرق الرياضية، الذي نظمته أكاديمية ريبس الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية دراسا، في إطار توجه إدارة النادي لتطوير الكادر الإداري.

وقال النادي في بيان أمس: «استمر البرنامج ثلاثة أيام، بمشاركة 25 مشاركاً، وحاضر فيها مستشار التطوير والتنمية بالإدارة العامة للشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الأستاذ الدكتور أشرف الميداني». وأضاف: «تضمنت موضوعات مهمة عدة، أبرزها الأسس الإدارية لوظيفة مدير الفرق الرياضية، وجرى التكريم بحضور عضو المجلس الاستشاري طالب علي سالم البلي، وعدد من القيادات الرياضية».

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