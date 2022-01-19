الامارات | «الشاهينية» تهدي «العاصفة» لقب الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تهدي «العاصفة» لقب الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «الشاهينية»، المملوكة لهجن «العاصفة»، بلقب منافسات الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في تحديات سن الحول والزمول التي أقيمت أمس، بواقع 14 شوطاً صباحياً و13 مسائياً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأكدت هجن العاصفة تميزها وتفردها في أهم أحداث الفترة المسائية، حيث قدم المضمّر غياث الهلالي «الشاهينية» لقمة الحول في الشوط الأول، وذلك بزمن قدره 12:13:3 دقيقة، بينما جاء تألق هجن الرئاسة من خلال ثاني الأشواط للزمول، حيث استطاع المضمّر سلطان محمد الوهيبي قيادة «شاهين» إلى الصدارة بزمن بلغ 12:44:4 دقيقة.

أما مضمر هجن الرئاسة الآخر، علي جميل الوهيبي، فقد قال كلمته من خلال ثالث الأشواط للحول، حيث قاد «هملولة» بكل اقتدار إلى الصدارة في زمن قدره 12:27:2 دقيقة، أما اللقب الثالث لهجن الرئاسة فكان من نصيب المضمر سلطان محمد الوهيبي، الذي قاد «شاهين» إلى تقدم الزمول في رابع الأشواط، وذلك بتوقيت قدره 12:47:2 دقيقة.

من جهة أخرى، تألقت هجن العاصفة من خلال مشاركتها في التحديات الصباحية لسن الحول والزمول، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وذلك بحصدها لقب الشوط الرئيس للحول عن طريق «الشاهينية»، التي قادها غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن قدره 12:23:4 دقيقة.

في المقابل، كان المضمر سلطان محمد الوهيبي عند الموعد في ثاني الأشواط، حيث نجح في قيادة «شاهين» لهجن الرئاسة إلى قمة الزمول بتوقيت قدره 12:50:3 دقيقة، وحسمت «الشاهينية»، لهجن ند الشبا، بقيادة المضمر سالم سعيد، الشوط الثالث للحول، وتمكنت من الظفر بالصدارة مسجلة زمناً بلغ 12:27:1 دقيقة، بينما أهدى «شاهين»، لهجن الرئاسة، مضمره محمد زيتون المهيري، ناموس الشوط الرابع للزمول، وذلك بعد وصوله خط النهاية في توقيت قدره 12:43:3 دقيقة.

من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم إلى أهم الرموز في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وستقام أربعة أشواط لهجن أبناء القبائل، تتنافس من خلالها الشعارات على سيفي ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج، وبندقيتي الزمول المفتوح والإنتاج، وسينال الفائز بسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح مبلغ ثلاثة ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بسيف الإنتاج على مليوني درهم، وستكون هنالك 2.5 مليون درهم من نصيب الفائز ببندقية الزمول المفتوح، و1.5 مليون درهم لصاحب بندقية الإنتاج.

• 14 شوطاً صباحياً و13 مسائياً شهدتها منافسات الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن.

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