الامارات | مدربة منتخب سيدات الجوجيتسو: طموحنا بلا حدود في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة منتخب سيدات الجوجيتسو: طموحنا بلا حدود في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدربة منتخب الإمارات للجوجيتسو للسيدات، البرازيلية بوليانا لاجو، أن منتخب السيدات يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة ليس لها حدود، تستند إلى النجاحات والإنجازات المبهرة التي تحققت العام الماضي، مشيرة إلى أن تجربتها مع المنتخب في الموسم الماضي استغرقت ثلاثة أشهر فقط قبل انطلاق المنافسات القارية والعالمية.

وقالت في تصريحات صحافية: «أمضينا أسبوعين في معسكر تدريبي مغلق وتمكّنا من التدرّب على فترتين وثلاث فترات يومياً، وكانت تجربة رائعة لجميع لاعبات المنتخب، حيث كان من المهم أن تتواجد اللاعبات معاً أثناء التدريب، كونه يتيح لهن التعلّم من بعضهن بعضاً».

وأضافت: «قمنا بتحقيق إنجازات عديدة خلال الموسم الماضي؛ حيث قدّمت اللاعبات أداءً متميزاً، خصوصاً مع فوزهنّ بما يصل إلى 25 ميدالية في بطولة العالم. وهنا أودّ الإشادة بقدرات لاعبات الإمارات وحرصهن على التطور والإصرار والعزيمة، والتركيز على تحقيق الهدف، وقد أثبتت اللاعبة الإماراتية أنها على قدر التحدي، وعندما تتوافر لها الفرصة والدعم تحقق أفضل النتائج».

وحول استعدادات الفريق لعام 2022، أوضحت لاجو أنها تعقد آمالاً كبيرةً على المنتخب هذا العام، مؤكدّةً على الجهود المبذولة من قبل اللاعبات خلال التدريب لتحسين مستوياتهن، مشيرة إلى أن الموسم الحالي سيشهد المشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وتابعت: «نعمل هذا العام على تحسين بعض الجوانب البدنية للاعبات المنتخب، فبالإضافة لإتقانهن رياضة الجوجيتسو، نحتاج للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لاكتساب المزيد من القوة البدنية التي تمكنهن من دعم وتعزيز مهاراتهن في المنافسات الدولية الكبرى».

• 25 ميدالية فاز بها منتخب سيدات الجوجيتسو في بطولة العالم الموسم الماضي.

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