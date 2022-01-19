الامارات | 5 أسئلة.. مدرب الجزيرة: صعب جداً معادلة ما قدمه العين في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة.. مدرب الجزيرة: صعب جداً معادلة ما قدمه العين في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن معادلة ما قدمه فريق العين في مشاركته بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بوصوله إلى المباراة النهائية، أمر صعب جداً على فريقه، الذي سيبدأ مشوار المنافسة مطلع فبراير المقبل في أبوظبي بمواجهة بيري التاهيتي في المباراة الافتتاحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه سيدخل المنافسة للاستمتاع بالأجواء.

وأكد كايزر لـ«الإمارات اليوم» أن ما ينقصهم لتقديم أفضل مستوى لديهم في مونديال الأندية هو اكتمال صفوف الفريق، وقال: «أتمنى استعادة جهود جميع اللاعبين الذين غابوا عنا في الفترة الماضية».

وتطرق كايزر إلى موضوعات عدة، وأجاب عن استفسارات تجول في خاطر الشارع الرياضي.

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