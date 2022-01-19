الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إفريقيا
مصر - السودان 23:00
غينيا بيساو - نيجيريا 23:00
ليستر - توتنهام 23:30
برينتفورد - مان يونايتد 00:00
سلتا فيغو - أوساسونا 22:00
برشلونة - فاليكانو 23:00
فالنسيا - اشبيلية 00:30
الدوري الفرنسي
كليرمون - ستراسبورغ 22:00
ليل - لوريان 22:00
مونبيلييه - تروا 22:00
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