الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

بدأ لاعب دولي التفكير في قبول أحد العرضين المقدمين له في دوري المحترفين، بعد أن دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده دون أن يتفاوض ناديه معه للتمديد، ولكنه حائر بين عرض مادي كبير من نادٍ يبعد مسافة كبيرة عن عائلته، وآخر أقل مادياً تلقاه من نادٍ قريب.

تراضٍ

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة نادي الفجيرة أنهت عقد اللاعب العراقي مصطفى محمود الجميلي، بالتراضي، بناءً على طلب منه، بسبب التزاماته العائلية.

إداري

توقع مراقبون ترشيح إداري رياضي بارز لشغل منصب مهم في فريق تابع لاتحاد لعبة جماعية، وذلك في إطار التغييرات الجديدة التي يقوم بها الاتحاد المعني.

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