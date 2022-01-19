الامارات | التحدي الخيري يجمع نجوم الغولف قبل انطلاق «دبي ديزرت كلاسيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن التحدي الخيري يجمع نجوم الغولف قبل انطلاق «دبي ديزرت كلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة دبي ديزرت كلاسيك، انضمام أربعة من أهم أبطال الغولف، إلى قائمةٍ تضم ثمانيةً من ألمع نجوم الرياضة، للفوز بالتحدي الخيري على سطح فندق جيه إيه ليك فيو في منتجع جيه إيه ذا ريزورت دبي، قبل انطلاق فعاليات البطولة يوم الإثنين المقبل. وقال بيان صحافي: «ينطلق التحدي الساعة 4:30 مساءً في 24 الجاري في لاونج بايبيه على سطح فندق جيه إيه ليك فيو، حيث يشهد منافسات يخوضها اللاعبون، تتضمن ضربات على بعد 90 ياردة من نقطة الانطلاق المرتفعة إلى الحفرة الثانية لملعب الغولف المكون من 9 حفر. ويحصل اللاعب الفائز على جائزة تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم إماراتي، تُمنح لمؤسسة الجليلة الخيرية».

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