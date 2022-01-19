شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 فى مقدمتها ، كيروش يحذر لاعبى الفراعنة من الاستهانة بالسودان بعد هزيمة الجزائر

تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى

بدأ النادى الأهلى فى اتخاذ خطوات فعلية لتمديد تعاقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولا تمانع الإدارة فى بقائه لأطول فترة ممكنة وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.. كيروش يحذر لاعبى الفراعنة من الاستهانة بالسودان بعد هزيمة الجزائر كشف مراسل أون تايم سبورت بالكاميرون، تفاصيل الجلسة الفنية التى عقدها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لمواجهة المنتخب السودانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون. أكرم توفيق يخضع لجلسات علاج طبيعى قبل إجراء جراحة الرباط الصليبى يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي. استقرت إدارة نادى الزمالك على بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب فتح باب القيد ورفع الإيقاف عن النادى، حيث يعانى الزمالك من تعرضه لعقوبة بمنع القيد لفترتين هذا الموسم تنتهى العقوبة بنهاية يناير الجارى.

فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة