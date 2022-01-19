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منتخب الهوكى يهزم غانا فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره صاحب الأرض بنتيجة 1/0 والجمهور فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا .

ونجح منتخب الهوكى فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، حيث إن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند، ويرأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الاتحاد .

وخسر منتخب شباب الهوكى من نطيره الأمريكى بنتيجة 3 /1 فى الشوت أوت، بإطار تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر ببطولة كأس العالم بالهند، ليحتل المركز الأخير ديسمبر الماضى .

وخسر منتخب شباب الهوكى أمام نظيره تشيلى بنتيجة 1/0، فى إطار تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر فى بطولة كأس العالم المقام بالهند.

وخسر منتخب شباب الهوكى من نظيره الكورى بنتيجة 5/6 بالشوت أوت، فى أول مباريات تحديد مراكز كأس العالم.

وكان منتخب شباب الهوكى سقط فى الدور الأول أمام كل من: الأرجنتين وباكستان وألمانيا ليحتل المركز الرابع ضمن مجموعته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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