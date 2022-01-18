تقرير: كولن الألماني يرفض عرض الهلال السعودي للتعاقد مع موديست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن صحف ألمانية، أن نادي كولن رفض عرض نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.



وكانت إدارة نادي الهلال قد وضعت موديست هدفا بديلا للمحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث لم يتبقَ في عقده سوى 6 أشهر فقط، ويفكر الهلال في توقيع مخالصة مالية مع النجم الفرنسي.

بدأ موديست، البالغ 34 عاما، مسيرته الاحترافية عام 2007 في نادي نيس الفرنسي، ثم انتقل إلى عدة أندية بالإعارة، مثل: آنجيه وباستيا وبلاكبيرن روفرز.