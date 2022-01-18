وكيل أعمال عثمان ديمبلي: لن نسمح بتهديدات برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

رد موسى سيسوكو، وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة، على التقارير التي أشارت إلى وجود تهديدات صدرت من قبل مسؤولي البلوغرانا للوكيل واللاعب بسبب رفض الأخير تجديد تعاقده مع البارسا.



وقال سيسوكو في تصريحات أبرزتها إذاعة ”RMC“ الفرنسية، يوم الثلاثاء: ”نعم مطالبنا صعبة وكثيرة، ولكننا أظهرنا بالفعل أن وجود ديمبلي في برشلونة ليس من أجل المال فقط، ولو الأمر كذلك ما كان سيتواجد هنا حاليا“.

وأضاف: ”إذا أراد برشلونة التفاوض ليجلسوا معنا على الطاولة، ولكن لا نسمح بالتهديدات بإبعاد اللاعب إلى المدرجات، هذا مرفوض“.