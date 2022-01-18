الاتحاد التونسي يعلن إصابة علي معلول بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن إصابة ظهر أيسر المنتخب علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا.

يأتي هذا قبل ساعات من لقاء نسور قرطاج أمام منتخب جامبيا في كأس الأمم الأفريقية، المُقرر لها الخميس المقبل.

وأصدر الاتحاد التونسي مساء اليوم الثلاثاء بيانًا رسمياً أعلن خلاله إجراء الاختبارات الدورية التي تسبق كل مباراة للوقاية من الإصابات بفيروس كورونا كما تنص عليه قوانين البطولة.

وأضاف البيان: "كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة كل من علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة".

وأوضح الاتحاد التونسي في بيانه أن الفحوصات أكدت أيضًا تعافي محمد دراجر، من الإصابة بفيروس كورونا، فيما يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بالفيروس منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري على أمل تعافيهم قبل لقاء جامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين.

يشار إلى أن الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المُقرر إقامتها في الفترة ما بين الثالث من شهر فبراير وحتى الثاني عشر من نفس الشهر.