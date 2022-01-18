شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينعي والد عماد النحاس مدرب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة المقاولون العرب، وفاة والد عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق للمقاولون، والذي توفي اليوم الثلاثاء.



وأصدر المقاولون بيانا رسميا جاء كالتالي: وأصدر المقاولون بيانا رسميا جاء كالتالي:

ينعي مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والقطاعات الرياضية والعاملون بالنادي، وفاة والد الكابتن عماد النحاس المدير الفني السابق للفريق، الذى وافته المنيه اليوم، ويتقدم النادي بخالص العزاء، للكابتن عماد النحاس وأسرته الكريمة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون