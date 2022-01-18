شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثنائى الإسماعيلى.. وتعليمات خاصة لـ "الشامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد مصطفى وعمر هنيدي ثنائى الإسماعيلى تدريباتهما التأهيلية، وذلك ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الباز.

واكتفى الثنائي بتدريبات خفيفة بالجري حول الملعب بشكل منفرد، قبل الإنتظام فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي، عصر الجمعة على ملعبه بالإسماعيلية فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة. والجدير بالذكر أن الدراويش يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة التى تضم أندية أيضًا ” الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والبنك الأهلى “.

وعقد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، إجتماعًا مع محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق وذلك على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

كما اجتمع حماده المصري رئيس اللجنة الفنية مع ثلاثي الفريق وهم البوليفى كاراميلو ألجانازا والجامبى سايكو كونتيه فضلًا عن محمد الشامي.

وتتطلع اللجنة الفنية والجهاز الفنى للدراويش، لعقد إجتماعات بشكل مستمر مع اللاعبين لضمان ظهورهم بشكل مميز ضمن صفوف الفريق وحثهم على تقديم مزيد من الجهد في الملعب وهو ما سيكون له أثر إيجابي على النتائج.

وكان الدراويش قد بدأ تدريباته إستعدادًا للقاء البنك الأهلي يوم الجمعة القادم على ملعب الإسماعيلية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس رابطة الأندية المستحدثة تقام بشكل تحضيري وذلك خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.