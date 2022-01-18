شكرا لقرائتكم خبر عن كارامليو "الأجنبى" رقم 40 يسجل بقميص الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحرز الوافد الجديد للفريق أولى أهدافه فى أول مباراة له مع الدراويش وذلك فى مرمى الأهلى خلال المباراة التى أقيمت عصر أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان اللاعب قد أنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة 4 مواسم ونصف بناءًا على طلب الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش.

وجاءت قائمة الأجانب الذين سجلوا للإسماعيلى فى جميع البطولات على النحو التالى .. جون أوتاكا ” 38 هدفًا ” وجون آنطوى ” 35 هدفًا ” ومصطفى كريم ” 26 هدفًا ” وعبد الرحمن تراورى ” 23 هدفًا ” ودييجو كالديرون ” 22 هدفًا ” وإيمانويل بناهينى ” 21 هدفًا ” وبنسيون شيلونجو ” 20 هدفًا ” وآمين دابو ” 17 هدفًا ” وفخر الدين بن يوسف ” 14 هدفًا ” وجودوين ” 12 هدفًا ” وممادوكيتا ” 9 أهداف ” وآرى بابل ” 6 أهداف “.

بينما سجل ريتشارد بافور وسولمون وكريستوفر مندوجا ” 4 أهداف ” لكلا منهم وجاباتى ولسعد الجزيرى ” 3 أهداف ” لكلا منهما وسيمون مولاما وروبرت أكورى وجون جامبو وجون آويرى وكينيث أيكى وتوريك جبرين وموسى كمارا وهمام طارق وبيكيتى دى سيلفا ” هدفين ” لكلا منهم وخضر ومانولى وبابكر النور وأبو بكر كمارا وأنس النور وعبد الرازق محمد وجورج سلينو ومحمد السليتى وأتاندا وبشيرو عبدول وكوفى ميشاك وكلاتشى وباتريك كادو ” هدفًا ” لكلا منهم.