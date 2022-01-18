شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة أبرزها، الفريق الأحمر يواصل تدريباته بعد التعادل مع الإسماعيلي بكأس الرابطة وانتظام بيرسي تاو ووليد سليمان وعودة لويس ميكيسوني من موزمبيق.
استعاد فريق الأهلي لاعبيه الغائبين لظروف الإصابة بفيروس كورونا، بعدما داهم الفيروس اللعين عدد 8 لاعبين وهم بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان وانضم لهم مؤخرا محمد هاني.
وتعافى السباعي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان ، فيما يعد محمد هاني هو اللاعب الوحيد من لاعبي الأهلي الذي لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.
كشف مصدر بالنادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر يعاني من شرخ إجهادي في القدم، وسيجري جراحة في القدم خلال الأيام القليلة القادمة لعلاج القدم، قبل بدء فترة التأهيل والانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.
أوضح المصدر أن صلاح محسن سيجري جراحة بسيطة لعلاج الشرخ في القدم، ولن تستدعي ترتيب شرائح أو مسامير في القدم، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري الجراحة في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل.
يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي.
وتواجد أكرم توفيق، في مقر الاهلى بالجزيرة صباح اليوم؛ وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.
ناقش مسئولو النادى الأهلى إحتياجات فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، حيث تحدث المسئولين مع بيتسو موسيمانى المدير للفريق حول هذه الأحتياجات.
ويرى المدير الفني للأهلي أن الفريق لا يحتاج إلى صفقات كثيرة وأن كانت الظروف الأخيرة التى تعرض لها بعد إصابة أكثر من لاعب أساسي قد جعلت الجهاز الفني يُعيد التفكير في تدعيم بعض المراكز.
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الأربعاء على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء الجمعة المقبل بكأس رابطة الأندية.
وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفنى، تدريبات الفريق حيث بدأ المران بمحاضرة نظرية استمرت لمدة ربع ساعة شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الإسماعيلى أمس مشيدا بروح اللاعبين الشباب وإصرارهم.
خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداده للجولة المقبلة في كأس رابطة الأندية المحترفة حيث سيلعب مع المقاولون العرب الجمعة المقبل.
وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين استمرت لمدة ربع ساعة، شرح فيها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الإسماعيلى أمس، مشيدا بروح اللاعبين الشباب وإصرارهم.
انتظم وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان وليد سليمان قد غاب عن التدريبات بسبب نزلة برد وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت سلبية؛ للاطمئنان على حالته الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.