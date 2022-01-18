أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022

استعاد فريق الأهلي لاعبيه الغائبين لظروف الإصابة بفيروس كورونا، بعدما داهم الفيروس اللعين عدد 8 لاعبين وهم بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان وانضم لهم مؤخرا محمد هاني.

وتعافى السباعي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان ، فيما يعد محمد هاني هو اللاعب الوحيد من لاعبي الأهلي الذي لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر يعاني من شرخ إجهادي في القدم، وسيجري جراحة في القدم خلال الأيام القليلة القادمة لعلاج القدم، قبل بدء فترة التأهيل والانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

أوضح المصدر أن صلاح محسن سيجري جراحة بسيطة لعلاج الشرخ في القدم، ولن تستدعي ترتيب شرائح أو مسامير في القدم، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري الجراحة في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل.