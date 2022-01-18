منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأسود فى مواجهة السودان غدآ

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام السودان على أن يرتدى لاعبى الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأسود خلال لقاء الغد فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون .

وأظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان .

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في الثامنة مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما واصل محمود حمدي "الونش" برنامجه العلاجي ، وأدى أحمد فتوح تدريبات منفردة شاركه في جزء منها عمر كمال لشعوره بالإجهاد.