شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد عماد النحاس نجم الأهلي ومدرب المقاولون السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي والد عماد النحاس نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني السابق للمقاولون العرب اليوم الثلاثاء.

وقدم سامى قمصان المدرب العام لفريق الاهلى واجب العزاء لزميلة عماد النحاس المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب في وفاة والدة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " سبحان من له الدوام البقاء والدوام لله في وفاه والد كابتن عماد النحاس " .

وتقدم عماد النحاس باستقالته من تدريب المقاولون العرب وذلك بعد تراجع نتائج المقاولون في الدوري العام، وتلقى 4 هزائم كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويعانى المقاولون العرب من تراجع النتائج حيث يحتل المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث فاز مرة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات ليبقى على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط.