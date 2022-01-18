شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، خسارة الفريق الأول من فاركو بثنائية فى كأس الرابطة، وإدارة الزمالك تبلغ بن شرقى بإيداع مستحقاته فى حسابه عبر مخاطبات رسمية.

إدارة الزمالك تبلغ بن شرقى بإيداع مستحقاته فى حسابه عبر مخاطبات رسمية

أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا رسميا إلى المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عبر البريد الإلكترونى الرسمى الخاص باللاعب والموثق فى عقده، أبلغته خلاله بإيداع مستحقاته فى حسابه الخاص.

الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن

استقرت إدارة نادى الزمالك على بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب فتح باب القيد ورفع الإيقاف عن النادى، حيث يعانى الزمالك من تعرضه لعقوبة بمنع القيد لفترتين هذا الموسم تنتهى العقوبة بنهاية يناير الجارى.

إسماعيل يوسف: لم نتوقع أن يكون هذا رد الجميل من مصطفى فتحى ومن حقنا أن نحزن

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد من رد فعل مصطفى فتحى والذى انتقل مؤخراً من القلعة البيضاء إلى التعاون السعودى مقابل مليون دولار.

الزمالك: لم نغلق باب التجديد لـ بن شرقي و "ما بنستخسرش حاجة في ولادنا"

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تغلق باب التفاوض مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق، لتجديد تعاقده مع النادي.

أيمن يونس: أوباما ليس لاعباً دولياً وبن شرقى لن يجدد ويجب أن يبحث الزمالك عن بديل

نصح أيمن يونس نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بضرورة عدم إهدار الوقت والبحث عن بديل لأشرف بن شرقى لاعب الفريق، وقال يونس فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت: كلنا نماطل في حوار بن شرقى ومعنى أنه يماطل فى التجديد أنه ليس لديه رغبة، وهناك تجربة مشابهه مع فرجانى ساسى، معنى أنه لا يتحدث فى أرقام واضحة أنه لا يريد التجديد.

طبيب الزمالك يتابع إصابة الونش وفتوح مع المنتخب

أجرى محمد أسامة طبيب الزمالك اتصالات مع الثنائي محمود الونش واحمد فتوح لاعبا الزمالك المنضمان لمعسكر المنتخب الوطني في الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم افريقيا الحالية، وذلك بعد تعرض الثنائي للإصابة في مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو ضمن منافسات البطولة.

فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة