شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض المجازفة بالأساسيين في كأس الرابطة بسبب المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بالعناصر الأساسية في مباريات كأس الرابطة التي تقام منافساتها خلال الفترة الحالية استغلالا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، خشية من تعرض أيا منهم للإصابة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، لاسيما بعد الإصابة التي ضربت أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويرغب موسيماني في خوض مباريات كأس الرابطة بالعناصر الشابة من اللاعبين المميزين في فرق قطاع الناشئين بالأهلي، مع تطعيمهم بعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمود وحيد ومحمد محمود وعمار حمدي وكريم فؤاد وحسام حسن، في ظل رغبته في تجهيز كل اللاعبين وكذلك منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرات الكافية واكتشافهم.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر يعاني من شرخ إجهادي في القدم، وسيجري جراحة في القدم خلال الأيام القليلة القادمة لعلاج القدم، قبل بدء فترة التأهيل والانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

أوضح المصدر أن صلاح محسن سيجري جراحة بسيطة لعلاج الشرخ في القدم، ولن تستدعي ترتيب شرائح أو مسامير في القدم، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري الجراحة في أقرب وقت من أجل بدء فترة التأهيل.

أشار المصدر إلى أن مدة غياب صلاح محسن عن الملاعب ستتحدد بعد إجراء العملية الجراحية، بناء على حالة قدم اللاعب بعدما تكرر إصابة صلاح محسن في القدم من قبل.

ويعاني صلاح محسن، مهاجم الأهلي، من تجدد الإصابة بشرخ في القدم وحاجته للعلاج فترة طويلة قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الماضية بالجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة.