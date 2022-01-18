شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار يعلن اعتزال كرة القدم بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد دويدار لاعب فريق زد والزمالك السابق،اعتزال كرة القدم بشكل نهائى، بسبب تعرضه لإصابة بإلتهابات قوية فى القدم تمنعه من ممارسة الكرة بشكل مستمر.

وكتب دويدار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الحمد لله علي كل شي ومقتنع وعندي يقين اني محدش بياخد اكتر من نصيبه بعلن اعتزالي كرة القدم 16سنة دوري ممتاز مريت بأصابة قوية جدا بقطع كلي في وتر اكيلس اثرت علي مشواري والحمد لله خفيت منها ولعبت ورجعت التهابات قوية تاني بنفس الرجل تمنعني من المشاركة بصفة مستمرة والحمد لله جت في سن كبيير 35 سنة اقدرت قبلها احقق نجاحات كبييرة بشكر ربنا عليها وكان نفسي في المزيد لكن قدر الله ما شاء فعل".

أضاف: "كل الشكر والتقدير لكل شخص اتعاملت معاه في مجال كرة القدم سواء مجالس الادارات او المدربين او اللاعبين الرجالة المحترمة اللي اتعاملت معاهم جميعا والاجهزة الطبية والإدارية واخواتي عمال غرف الملابس من بدايتي لحد الان بشكر والدي مثلي الاعلي الله يرحمه اللي كان نفسي يشوف نجاحاتي ويشوفني وانا بلعب وامي اللي وقفت معايا في كل شي وسند ليا ولولاها مكنش ربنا كرمني بحب الناس وربنا يخليها ليا ويديها طول العمر واخواتي البنات اللي بحبهم جدا واصحابي وعائلتي جميعا وزوجتي الغالية التي كانت سر نجاحي في كل شي كانت معايا وقفه بجانبي طوال الوقت في الحزن قبل الفرح وليها كل الحب والتقدير والاحترام".

تابع أحمد دويدار حديثه: "وايضا بشكر اي شخص محترم كان بيتمني الخير ليا وكان ليا الشرف اني لعبت ومثلت منتخب مصر مع اجيال مختلفة ونادي اتحاد الشرطة ونادي الاسماعيلي دراويش مصر ونادي سموحة ونادي زد ونادي كاظمة الكويتي واخيرا نادي الزمالك العريق اللي اتربيت فيه اللي ليه فضل كبيير بعد ربنا عليا وبشكر جمهور نادي الزمالك العظيم اللي واقف معايا وبيدعمني باستمرار وليهم كل التحية والتقدير شكرا لكم جميعا المشوار لم ينتهي بعد الفترة القادمة بداية جديدة في مجال جديد وانطلاقة نحو النجاح ان شاء الله سواء في الاعلام او التدريب او الإدارة ربنا يوفقني في اختياري واسف للاطالة".